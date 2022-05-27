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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «У Аллегри не было подходящих игроков для его системы»

27 Мая 2022 • 15:42 Комментировать

Бывший тренер «Ювентуса» Фабио Капелло заявил, что у нынешнего наставника туринского клуба Массимилиано Аллегри были проблемы с составом в этом сезоне.

«Многое не сработало. Аллегри не видел вокруг себя игроков, которых считал подходящими для того, чем хотел заниматься. Остается вопрос, была ли хорошо организована закупочная кампания прошлого лета. Думаю, его, как и всяких «Спаллетти» или «Сарри», нужно оценивать в следующем году», - сказал Капелло в интервью Tuttomercatoweb.

Аллегри возглавил «Ювентус» прошлым летом, замени Андреа Пирло, с которым «Ювентус» выиграл Суперкубок и Кубок Италии в предыдущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Массимилиано Аллегри
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