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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» сообщил о трансфере защитника из Ла Лиги

26 Мая 2022 • 21:16 Комментировать

«Наполи» объявил о трансфере защитника «Хетафе» Матиаса Оливейры.

За переход латераля испанский клуб получил 13 млн евро. С игроком подписан контракт до 2027 года с зарплатой 1,4 млн евро в год.

Ранее появилась информация об интересе к защитнику со стороны «Арсенала» и «Ювентуса».

Оливейра перешёл в «Хетафе» в 2017 году из уругвайского «Насьоналя» за 850 тыс евро. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

В текущем сезоне 24-летний уругваец провёл за «городских» 32 матча в Ла Лиги, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хетафе Матиас Оливейра
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