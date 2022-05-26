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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали отклонил предложение «Наполи» по новому контракту

26 Мая 2022 • 12:36 Комментировать

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали отклонил предложение «Наполи» о продлении контракта. Текущее соглашение футболиста с неаполитанским клубом заканчивается в 2023 году. Игроком активно интересуется «Барселона».

Ранее футболист неоднократно заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в каталонском клубе. Нежелание Кулибали подписывать новый контракт означает, что летом защитник будет доступен по цене около 30 миллионов евро, считают испанские СМИ.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 27 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Калиду Кулибали
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