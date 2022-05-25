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Ибрагимович не сможет играть около 8 месяцев из-за операции на колене

25 Мая 2022 • 16:45 Комментировать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не появится на поле в ближайшие 8 месяцев. Шведский форвард «россонери» получил травму, после которой ему требуется операция. По информации от Фабрицио Романо, время на восстановление должно занять 8 месяцев.

Сейчас Ибрагимович принимает решение, стоит ли ему продолжать игровую карьеру в 40-летнем возрасте. Швед пропустил внушительный срок в этом сезоне из-за травм, поэтому этот фактор может повлиять на его окончательный выбор.

Действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» истекает всего через месяц. Ранее клуб был готов предложить шведу новый контракт, но после травмы это предложение может быть отозвано.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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