Ибрагимович не сможет играть около 8 месяцев из-за операции на колене

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не появится на поле в ближайшие 8 месяцев. Шведский форвард «россонери» получил травму, после которой ему требуется операция. По информации от Фабрицио Романо, время на восстановление должно занять 8 месяцев.

Сейчас Ибрагимович принимает решение, стоит ли ему продолжать игровую карьеру в 40-летнем возрасте. Швед пропустил внушительный срок в этом сезоне из-за травм, поэтому этот фактор может повлиять на его окончательный выбор.

Действующее соглашение Ибрагимовича с «Миланом» истекает всего через месяц. Ранее клуб был готов предложить шведу новый контракт, но после травмы это предложение может быть отозвано.