«Лацио» продлил контракт с 39-летним футболистом

Опытный испанский голкипер Пепе Рейна пролонгировал сотрудничество с римским «Лацио». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как информирует журналист, стороны заключили новый контракт сразу после окончания сезона Серии А. Новый трудовой договор рассчитан до середины 2023 года, заработная плата 39-летнего ветерана составит 1,8 миллиона евро.

В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата Рейна принял участие в 15 поединках, в которых пропустил 27 голов. В трех встречах испанский вратарь отстоял на ноль.