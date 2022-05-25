«Атлетико» начал переговоры по поводу трансфера защитника «Удинезе»

Представители мадридского «Атлетико» начали переговоры с «Удинезе» по поводу перехода аргентинского защитника Науэля Молины.

По информации инасайдера Хермана Гарсии, руководители «матрасников» очень хотят летом заполучить в свою команду 24-летнего аргентинского футболиста. На подписании защитника также настаивает главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне, который уже давно хочет поработать с игроком. Портал transfermarkt оценивает стоимость Молины в десять миллионов евро.

В этом сезоне Науэль Молина провёл в итальянской лиге 35 матчей, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи.