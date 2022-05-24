Иммобиле не сыграет с Аргентиной

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле пропустит матч Финалиссимы со сборной Аргентины и четыре игры Лиги наций.

Ранее форвард получил награду лучшему бомбардиру Серии А. Тем не менее, согласно Corriere dello Sport, Иммообиле должен будет пропустить из-за травмы как минимум месяц.

Это автоматически делает невозможным его участие в Финалиссиме – матче, в котором сборная Италии, как чемпион Европы, встретится с аргентинцами, которые выиграли чемпионат Южной Америки, - а также несколько игр Лиги наций.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 27 голов и отдал 2 результативные передачи.