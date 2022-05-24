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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Я горжусь тем, что ношу футболку «Интера»

24 Мая 2022 • 17:38 Комментировать

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что горд выступать за «нерадзурри». Также игрок сборной Аргентины извинился перед болельщиками за то, что команда не смогла защитить чемпионский титул в Серии А.

«Извините, нам очень жаль, что мы не смогли выиграть титул. Мы закончили сезон двумя завоёванными трофеями, которые не выигрывали уже долгое время. Я горжусь тем, что ношу и защищаю футболку «Интера». Я хочу сказать спасибо всем игрокам, персоналу и тренерскому штабу за то, что они разделили этот сезон вместе со мной», – цитирует игрока Calciomercato.

Напомним, что по окончанию сезона Мартинес может покинуть «Интер», так как клуб может решить свои финансовые проблемы с помощью его продажи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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