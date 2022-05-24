Лаутаро Мартинес: «Я горжусь тем, что ношу футболку «Интера»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что горд выступать за «нерадзурри». Также игрок сборной Аргентины извинился перед болельщиками за то, что команда не смогла защитить чемпионский титул в Серии А.

«Извините, нам очень жаль, что мы не смогли выиграть титул. Мы закончили сезон двумя завоёванными трофеями, которые не выигрывали уже долгое время. Я горжусь тем, что ношу и защищаю футболку «Интера». Я хочу сказать спасибо всем игрокам, персоналу и тренерскому штабу за то, что они разделили этот сезон вместе со мной», – цитирует игрока Calciomercato.

Напомним, что по окончанию сезона Мартинес может покинуть «Интер», так как клуб может решить свои финансовые проблемы с помощью его продажи.