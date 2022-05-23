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Чемпионат Италии. Серия А

«Ньюкасл» хочет купить форварда «Реймса»

23 Мая 2022 • 21:49 Комментировать

«Ньюкасл» заинтересован в переходе нападающего «Реймса» Уго Экитике.

По информации Sky Sports, французский футболист обойдется «сорокам» в 30 миллионов евро, если клуб всё-таки захочет приобрести игрока.

Ранее в СМИ отмечалось, что за нападающим следят «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

19-летний форвард в прошедшем розыгрыше Лиги 1 сыграл в 27 встречах, забил десять мячей и сделал четыре голевые передачи. Контракт Уго Экитике с клубом действует до конца июня 2024 года.

«Реймс» занял двенадцатое место в чемпионате Франции по итогам сезона 2021/22, набрав 46 зачетных баллов за 38 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лига 1 Апл Реймс Уго Экитике
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