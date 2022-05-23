Роналдиньо отреагировал на чемпионство «Милана»

Именитый бразильский экс-футболист «Барселоны» Роналдиньо отреагировал в своих социальных сетях на чемпионский титул «Милана».

Бразилец написал, что он очень рад видеть свою бывшую команду на первой строчке в турнирной таблице. Роналдиньо отметил, что своей игрой в этом сезоне «красно-чёрные» абсолютно точно заслужили титул, который миланцы так давно пытались выиграть.

Напомним, что в последнем туре Серии А «Милан» на выезде разгромил «Сассуоло» со счётом 3:0 и завоевал чемпионский титул. Подопечные Стефано Пиоли на два очка опередили миланский «Интер».