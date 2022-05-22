«Интер» на следующей неделе объявит о подписании Онаны и продлении Хандановича

Руководители миланского «Интера» собираются в ближайшее время объявить о подписании контракта с Андре Онаной и о продлении соглашения с Самиром Хандановичем.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, миланская команда планирует уже на следующей неделе объявить о подписании контракта с камерунским голкипером «Аякса» Андре Онаной. В это же время официально будет объявлено о продлении договора с опытным словенским вратарём Самиром Хандановичем.

Напомним, что в этом сезоне Самир Ханданович провёл в итальянской лиге 36 поединков, в 15 из которых 37-летний словенский голкипер сумел оставить свои владения в неприкосновенности.