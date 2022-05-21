Кокорин решил, где хочет продолжить карьеру

Экс-футболист «Сочи» Александр Карапетян поделился мнением о карьере российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

В интервью Metaratings.ru он заявил, что Кокорин хочет еще попробовать свои силы в итальянском чемпионате. По мнению Карапетяна, стороны могут найти вариант с арендой нападающего.

Александр присоединился к «Фиорентине» в январе 2021 года, перебравшись из московского «Спартак» за 4,5 миллиона евро. В составе флорентийского коллектива россиянин сыграл 11 поединков, в которых не отметился результативными действиями.