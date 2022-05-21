Моуринью отказался от пресс-конференции ради подготовки к финалу Лиги конференций

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью решил отказаться от пресс-конференции после матча с «Торино» для того, чтобы лучше подготовиться к финалу Лиги конференций.

По информации Sky Sport Italia, руководство римской команды согласовало это решение для того, чтобы португальский специалист и футболисты «Ромы» сосредоточились на подготовке к предстоящему финалу Лиги конференций с «Фейеноордом», который состоится 25 мая в албанском городе Тирана.

Напомним, что в последнем туре Серии А «Рома» обыграла «Торино» со счётом 3:0 и обеспечила себе место в Лиге Европы на следующий сезон.