Идея Серии А провести турнир в США временно отложена

Серия А решила временно отложить идею провести турнир в США во время чемпионата мира в Катаре.

Первоначальный план заключался в том, чтобы организовать турнир среди всех клубов итальянского чемпионата с участие футболистов, незадействованных в своих сборных.

Однако, от этой идеи пришлось отказаться, сообщает Corriere della Sera, в связи с организационными и финансовыми трудностями.

Тем не менее, Италия по-прежнему намерена продвигать кальчо на итальянский рынок. Во многом этому способствуют переходы в МЛС известных футболистов, таких как Лоренцо Инсинье и Джорджо Кьеллини.