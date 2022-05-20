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Чемпионат Италии. Серия А

Идея Серии А провести турнир в США временно отложена

20 Мая 2022 • 15:21 Комментировать

Серия А решила временно отложить идею провести турнир в США во время чемпионата мира в Катаре.

Первоначальный план заключался в том, чтобы организовать турнир среди всех клубов итальянского чемпионата с участие футболистов, незадействованных в своих сборных.

Однако, от этой идеи пришлось отказаться, сообщает Corriere della Sera, в связи с организационными и финансовыми трудностями.

Тем не менее, Италия по-прежнему намерена продвигать кальчо на итальянский рынок. Во многом этому способствуют переходы в МЛС известных футболистов, таких как Лоренцо Инсинье и Джорджо Кьеллини.

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Серия А МЛС
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