Мхитарян может перейти в «Интер»

Опытный армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян в летнее трансферное окно может перебраться в миланский «Интер».

По информации Calciomercato, руководители миланской команды хотят попробовать этим летом переманить к себе 33-летнего армянского футболиста, который после окончания этого сезона станет свободным агентом. «Рома» хочет продлить соглашение с полузащитником, но договориться о новом контракте с игроком «волки» пока не могут. Стоит отметить, что в услугах Мхитаряна также заинтересованы несколько клубов из АПЛ.

В этом сезоне Генрих Мхитарян провёл в итальянской лиге 31 матч. Полузащитник забил пять голов и сделал шесть ассистов.