Кулибали очень хочет перейти в «Барселону»

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали надеется этим летом сменить клубную прописку и перебраться в «Барселону».

По информации издания Diario Sport, 30-летний сенегальский футболист этим летом очень хочет перебраться в каталонскую команду. Защитник надеется на то, что руководители «сине-гранатовых» сумеют договориться с «Наполи» по поводу трансфера. Напомним, что действующее соглашение африканца с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Калиду Кулибали провёл в итальянской лиге 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.