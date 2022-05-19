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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали очень хочет перейти в «Барселону»

19 Мая 2022 • 10:18 Комментировать

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали надеется этим летом сменить клубную прописку и перебраться в «Барселону».

По информации издания Diario Sport, 30-летний сенегальский футболист этим летом очень хочет перебраться в каталонскую команду. Защитник надеется на то, что руководители «сине-гранатовых» сумеют договориться с «Наполи» по поводу трансфера. Напомним, что действующее соглашение африканца с неаполитанским клубом рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Калиду Кулибали провёл в итальянской лиге 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Калиду Кулибали
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