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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не готов выкупить Мессиаса

19 Мая 2022 • 00:00 Комментировать

Выступающий за «Милан» на правах аренды Жуниор Мессиас не так и часто появлялся на поле, а посему сейчас руководство клуба раздумывает над целесообразностью продления контракта с ним. На самом деле речь об относительно небольшой сумме за выкуп 31-летнего бразильца - пять-шесть миллионов евро. Но в «Милане» еще не решили, стоит ли инвестировать даже эти деньги в футболиста, права на которого принадлежат «Кротоне».

В то же время есть потенциальная замена - в Милане, как уточняет ITASportPress, заинтересованы в приглашении хорватского вингера Йосипа Брекало из «Вольсфбурга», который сейчас выступает в аренде в «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Жуниор Мессиас
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