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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Стану ли я для «Ромы» новым Фергюсоном? В таком случае я должен оставаться здесь до 79 лет»

18 Мая 2022 • 19:01 Комментировать
Торино
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Рома
3.60 3.75 1.95
20.05 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о том, сможет ли он стать для «волков» таким же тренером, каковым был Сэр Алекс Фергюсон для «Манчестер Юнайтед». Португалец напомнил журналистам, что с римским клубом его пока связывает лишь трёхлетний контракт.

«Стану ли я для «Ромы» новым Фергюсоном? В таком случае я должен оставаться здесь до 79 лет. Может быть, я мог бы остаться до тех пор, пока мне не исполнится 70. Я понимаю вопрос, мне нравится быть здесь, и я думаю, вы это видите. Я согласился на трёхлетний проект, посмотрим, что будет дальше. Я не думаю об уходе до окончания контракта, но посмотрим, как сложится проект», – сказал португалец на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Алекс Фергюсон Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед
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