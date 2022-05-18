Моуринью: «Стану ли я для «Ромы» новым Фергюсоном? В таком случае я должен оставаться здесь до 79 лет»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о том, сможет ли он стать для «волков» таким же тренером, каковым был Сэр Алекс Фергюсон для «Манчестер Юнайтед». Португалец напомнил журналистам, что с римским клубом его пока связывает лишь трёхлетний контракт.

«Стану ли я для «Ромы» новым Фергюсоном? В таком случае я должен оставаться здесь до 79 лет. Может быть, я мог бы остаться до тех пор, пока мне не исполнится 70. Я понимаю вопрос, мне нравится быть здесь, и я думаю, вы это видите. Я согласился на трёхлетний проект, посмотрим, что будет дальше. Я не думаю об уходе до окончания контракта, но посмотрим, как сложится проект», – сказал португалец на пресс-конференции.