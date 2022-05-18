«Наполи» интересуется Пьяничем

«Наполи» собирается приобрести полузащитника Миралема Пьянича у «Барселоны». Этот сезон футболист провёл на правах аренды в «Бешикташе».

Пьянич провел в Италии 9 лет, из них пять в «Роме», еще четыре – в «Ювентусе». Следующим клубом футболиста может стать «Наполи», сообщает Diario Sport.

Однако, полузащитник имеет довольно дорогой контракт с каталонским клубом. Соглашение заканчивается через два года. Поэтому самым вероятным вариантом является переход на правах аренды.

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Турции 20 матчей, отметившись 2 результативными передачами.