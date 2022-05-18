Кьеллини склоняется к переходу в «Лос-Анджелес»

Опытный итальянский защитник Джорджо Кьеллини склоняется к тому, чтобы продолжить свою карьеру в американском клубе «Лос-Анджелес».

По информации Football Italia, 37-летний итальянский футболист также рассматривал предложения от «Торонто» и «Интер Майами», но сейчас защитник «Ювентуса» всё же больше склоняется именно к переходу в калифорнийскую команду. Напомним, что «Лос-Анджелес» готов предложить Кьеллини соглашение на полтора года.

В этом сезоне Джорджо Кьеллини провёл в итальянской лиге в составе «Ювентуса» 20 поединков. Стоит отметить, что защитник ни разу не выступал в зарубежных клубах.