Ибрагимович может остаться в «Милане»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ещё не определился со своим будущим, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в ближайшие дни ветеран примет решения, остаться ещё на один сезон в «Милане» или завершить карьеру. В случае второго варианта Златан может присоединиться к компании Мино Райолы в качестве агента.

В текущем сезоне 40-летний швед провёл за «россонери» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Его действующее соглашения с клубом истекает летом.

«Милан» в данный момент занимает первую строчку Серии А, имея в своём активе 83 очка после 37 туров. У идущего на втором месте «Интера» на два балла меньше. В последнем туре 22 мая «Милан» встретится с «Сассуоло». В случае победы, либо осечки «Интера», «красно-чёрные» возьмут первое чемпионство с 2011 года.