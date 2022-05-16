Милинкович-Савич: «Золотой мяч? Конечно, я бы этого хотел»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич считает, что заметно усилил свою игру, рассказал о Поле Погба и своих амбициях.

«Уже несколько лет, как говорит статистика, я играю немного лучше. Я чувствую себя недооцененным? Я не думаю об этом. Когда я закончу играть, если у меня будет время, я посмотрю все снова, и тогда я решу, хорошо я справился или нет. Я честен с собой», - сказал футболист в интервью DAZN.

Также он отметил, что многому научился у Поля Погба.

«Когда я приехал в Италию, он уже был в «Ювентусе». Он такой же высокий, как я, у него есть техника, и он уже забил много голов», - сказал Милинкович-Савич.

На вопрос, что он думает о завоевании «Золотого мяча» он ответил:

«Золотой мяч? Конечно, я бы этого хотел».

В этом сезоне футболист провел в Серии А 35 матчей, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.