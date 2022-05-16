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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» может подписать Суареса

16 Мая 2022 • 08:23 Комментировать

Руководители миланского «Интера» рассматривают вариант с подписанием контракта с опытным уругвайским форвардом «Атлетико» Луисом Суаресом.

По информации Fichajes, в услугах 35-летнего уругвайского футболиста заинтересованы несколько европейских топ-клубов, включая миланский «Интер». Подписать Суареса также может «Астон Вилла», где работает Стивен Джеррард. Напомним, что форвард этим летом станет свободным агентом, так что платить за его трансфер новой команде не нужно будет.

В этом сезоне Луис Суарес провёл в испанской лиге 34 поединка, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Луис Суарес
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