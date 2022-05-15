Болельщики «Атлетико» тепло попрощались с Луисом Суаресом

Мы уже сообщали о том, что мадридский «Атлетико» официально попрощался с Луисом Суаресом после двух лет, которые уругвайский форвард провел в Мадриде. Сразу после объявления об этом отдать должное Суаресу поспешили самые большие сообщества поклонников мадридского клуба.

- Луис Суарес сыграл свой последний матч на «Ванда Метрополитана». Он покинул поле после замены в слезах. 82 матча, 34 гола, шесть голевых передач и титул в Ла Лиге. Один из лучших в истории Ла Лиги, - это одно из сообщений в социальных сетях.

- Спасибо, Лучо, ты сделал нас чемпионами, - вторит ему другой поклонник «Атлетико».

Луис Суарес перебрался в «Атлетико» из «Барселоны» летом 2020 года.