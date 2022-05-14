«Барселона» летом снова попробует заполучить Морату

Руководство «Барселоны» всё ещё заинтересовано в подписании контракта с испанским нападающим туринского «Ювентуса» Альваро Моратой.

По информации Sport.es, каталонская команда снова вернулась к варианту с возможным подписанием Мораты после того, как «сине-гранатовым» не удалось договориться с «Баварией» по поводу трансфера Роберта Левандовски. Напомним, что испанский форвард является воспитанником «Реала», а права на игрока принадлежат мадридскому «Атлетико».

В этом сезоне Альваро Мората провёл в итальянской лиге 34 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью ассистами.