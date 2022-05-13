Два клуба Серии А сразятся за топ-форварда «ПСЖ»

Аргентинский форвард Мауро Икарди, который страдает от дефицита игрового времени в «ПСЖ», может сменить чемпионат Франции на итальянскую Серию А.

Как сообщает в соцсетях инсайдер Экрем Конур, в услугах нападающего заинтересованы два представителя элитного дивизиона. Речь идет о римском «Лацио» и «Наполи».

Напомним, что Мауро присоединился к парижанам в 2019 году. Сначала он был арендован у «Интера», а затем выкуплен за 50 миллионов евро.

Нынешняя трансферная стоимость Икарди составляет 28 миллионов евро. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года.