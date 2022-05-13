Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Агент Бернардески: «Приоритет для игрока – остаться в «Ювентусе»

13 Мая 2022 • 11:55 Комментировать

Агент полузащитника «Ювентуса» Федерико Бернардески заверил СМИ, что игрок желает остаться в «Ювентусе». Контракт футболиста заканчивается летом этого года и стороны пока не пришли к согласию по поводу его продления.

Ранее была информация, что игрок собирается покинуть туринский клуб. Однако, агент Бернардески заявил, что «Ювентус» является приоритетным вариантом продолжения карьеры для футболиста.

«С «Ювентусом» диалог о продлении контракта открыт. Приоритет Бернардески — остаться», - сказал агент футболиста в интервью Calciomercato.

В этом сезоне Бернардески провел в Серии А 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Бернардески
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
12:15 · Италия. Серия А
Осимхен об Инсинье: «Он пример для молодёжи, хочу пожелать ему успеха в МЛС»
11:55 · Италия. Серия А
Агент Бернардески: «Приоритет для игрока – остаться в «Ювентусе»
11:48 · Италия. Серия А
Недвед недоволен Аллегри после проигрыша в финале Кубка Италии
10:46 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Атлетико» могут обменяться нападающими
10:35 · Англия. Премьер-лига
Агент Лукаку опровёрг слухи о переходе форварда в «Интер»
09:55 · Италия. Серия А
Мандрагора покинул «Ювентус»
09:36 · Италия. Серия А
«Интер» сделал предложение Дибале - известны детали
09:24 · Италия. Серия А
«Ювентус» покинет воспитанник «Фиорентины»
09:12 · Италия. Серия А
Дибала готовится к переезду
08:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на восходящую звезду сборной Италии
08:16 · Англия. Премьер-лига
19-летний форвард из Аргентины вызывает интерес дюжины топ-клубов Европы
05:25 · Италия. Серия А
Раньери провёл параллели между своим «Лестером» и «Аталантой»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти рассказал, как будет играть против «Ливерпуля»
01:23 · Италия. Серия А
Победа в Кубке Италии пополнила бюджет «Интера» на 7 миллионов евро
01:14 · Италия. Серия А
Пальюка: «Сделал бы всё возможное, чтобы сохранить Перишича в «Интере»
Все новости
Рекомендуем