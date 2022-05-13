Агент Бернардески: «Приоритет для игрока – остаться в «Ювентусе»

Агент полузащитника «Ювентуса» Федерико Бернардески заверил СМИ, что игрок желает остаться в «Ювентусе». Контракт футболиста заканчивается летом этого года и стороны пока не пришли к согласию по поводу его продления.

Ранее была информация, что игрок собирается покинуть туринский клуб. Однако, агент Бернардески заявил, что «Ювентус» является приоритетным вариантом продолжения карьеры для футболиста.

«С «Ювентусом» диалог о продлении контракта открыт. Приоритет Бернардески — остаться», - сказал агент футболиста в интервью Calciomercato.

В этом сезоне Бернардески провел в Серии А 26 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.