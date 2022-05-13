«Барселона» и «Атлетико» могут обменяться нападающими

«Барселона» хочет предложить «Атлетико» Антуана Гризманна в обмен на форварда Альваро Морату.

В четверг спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани был замечен за ужином с генеральным директором «Атлетико» Мигелем Анхелем Хилем Марином. Как сообщают испанские СМИ, разговор шел об обмене нападающими. «Барселона» хочет отдать мадридцам Гризманна, который этот сезон проводит в «Атлетико» на правах аренды, и взамен получить права на Альваро Морату. Этот сезон испанец провел также на правах аренды в «Ювентусе».

«Ювентус» имеет возможность осуществить выкуп Мораты у «Атлетико» за 35 миллионов евро. Но тот факт, что туринский клуб до сих пор не сделал этого, привлек внимание каталонцев, которые давно следят за нападающим сборной Испании.

В этом сезоне Мората провел в Серии А 34 игры, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.