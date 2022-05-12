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Чемпионат Италии. Серия А

Мартинес: «Интер» хочет выиграть все трофеи

12 Мая 2022 • 08:55 Комментировать

Аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес высказался по поводу задач миланской команды на концовку этого сезона.

Мартинес заявил, что футболисты миланской команды хотят выиграть все трофеи в этом сезоне. Аргентинец отметил, что многое в последних матчах сезона будет решаться в мелочах и деталях, так что нужно выкладываться на все сто процентов и тогда успех сам придёт.

Напомним, что в этом сезоне «Интер» уже выиграл Кубок и Суперкубок Италии. В национальном чемпионате «чёрно-синие» пока занимают вторую строчку и на два очка отстают от «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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