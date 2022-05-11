«Милан» намерен выкупить Флоренци, но просит у «Ромы» скидку

«Милан» намерен выкупить защитника Алессандро Флоренци, но просит у «Ромы» скидку.

Ранее футболист перенес несколько травм, но, несмотря на это, руководство миланского клуба заявило, что намерено оставить футболиста в своих рядах.

Однако, «Милан» хотел бы получить ранее оговоренную скидку в размере 4,5 миллионов евро.

В миланском клубе отмечают, что Флоренци обладает не только техническими качествами, чтобы побороться за стартовую позицию с Давиде Калабрией, но и является лидером в раздевалке клуба.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 22 матча и забил 2 гола.