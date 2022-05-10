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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Лацио»: «Милинкович не продаётся»

10 Мая 2022 • 10:30 Комментировать

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал будущее полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

«Милинкович не продаётся. Несколько лет назад я отклонил предложение в 140 млн евро.

Я бы спросил Сергея, что он хочет, только в том случае, если бы мы получили предложение от топ-клуба мирового класса», — приводит слова Лотито Rai Sport.

Милинкович выступает за римский клуб с 2015 года, когда он перешёл из «Генка» за 12 млн евро. За это время он 292 раза выходил на поле в майке «орлов», забил 57 мячей и отдал 51 голевую передачу. Его контракт рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего серба в 70 млн евро.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Клаудио Лотито Сергей Милинкович-Савич
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