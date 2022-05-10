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Чемпионат Италии. Серия А

Спинаццола: Это был момент, о котором я мечтал 10 месяцев

10 Мая 2022 • 08:59 Комментировать

Итальянский защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола поделился с журналистами эмоциями после появления на поле в поединке Серии А с «Фиорентиной».

Спинаццола сказал, что для него была важна каждая минута, проведённая на поле, ведь он мечтал об этом момент последние десять месяцев. Защитник отметил, что для него большим счастьем было просто вернуться к тренировкам вместе с командой и почувствовать себя снова футболистом.

Напомним, что Спинаццола появился на поле в поединке с «Фиорентиной». До этого защитника пропустил 311 дней из-за травмы, полученной на чемпионате Европы в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Леонардо Спинаццола
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