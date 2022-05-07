Звёздный форвард «Интера» установил личный рекорд результативности

Сезон-2021/2022 является самым успешным в карьере нападающего Лаутаро Мартинеса в плане забитых мячей, об этом сообщают аналитики портала Goal.com.

Благодаря дублю в поединке против «Эмполи» (4:2) форвард миланского «Интера» увеличил свой лицевой счет до 23 голов во всех турнирах. Ранее 24-летний аргентинец никогда не забивал такое количество мячей в рамках одного сезона.

Наибольшее количество голов Мартинес забил в чемпионате Италии – 19. В Кубке страны он отметился двумя взятиями ворот, а в Лиге чемпионов и Суперкубке Италии забил по одному мячу.