Нападающий «Реала» привлёк внимание «Милана»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио интересен «Милану», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Милан» ведёт переговоры с игроком о возможном летнем переходе. В свою очередь «Реал» предлагает Марко продлить контракт и недавно улучшили своё предложение.

Футболист хочет получать семь млн евро в год, но «Милан» может предложить только пять млн евро с бонусами. Однако, в руководстве «красно-чёрных» позитивно оценивают возможный трансфер.

Асенсио перешёл в «Реал» в 2015 году из «Мальорки» за 3,9 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний испанец провёл за «сливочных» 40 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал две голевые передачи. На сайте Transfermarkt игрок оценивается в 40 млн евро.