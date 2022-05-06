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Чемпионат Италии. Серия А

Это’о верит, что Камерун может выиграть чемпионат мира

06 Мая 2022 • 15:32 Комментировать

Президент Камерунской футбольной ассоциации и бывший нападающий «Интера» Самюэль Это’о верит, что Камерун может выиграть чемпионат мира в Катаре.

«Вам не нужно иметь инопланетян в команде, чтобы выиграть чемпионат мира», — заявил он.

Это’о привел в пример «Интер» Жозе Моуринью, когда португальский специалист сумел привести клуб к треблу в 2010 году.

«Нужна хорошая подготовка, сильный менталитет и сумасшествие. За свою карьеру я выиграл несколько трофеев и всегда привожу в пример «Интер». В 2009 году никто не думал, что мы сможем выиграть Лигу чемпионов, и Жозе Моуринью сделал что-то невероятное», - сказал лидер камерунского футбола.

Он добавил, что хотел бы видеть в сборной Камеруна нечто подобное.

В финальном турнире в Катаре Камерун попал в группу G. Его соперниками будут сборные Сербии, Швейцарии и Бразилии.

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Интер Милан Жозе Моуринью Сборная Камеруна Самюэль Это'О
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