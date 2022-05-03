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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» возобновил интерес к Делофеу

03 Мая 2022 • 23:19 Комментировать

«Милан» возобновил интерес к полузащитнику «Удинезе» Херарду Делофеу. Футболист проводит хороший сезон. Его контракт заканчивается в 2024 году.

Руководство «Милана» следило за игроком на протяжении всего сезона и летом намерено сделать «Удинезе» предложение о покупке футболиста, сообщает TuttoUdinese. «Россонери» в летнее трансферное окно планируют значительно усилить состав, особенно если у клуба появится новый хозяин.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Удинезе Херард Делофеу
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