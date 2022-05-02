Сакки ещё раз указал на «доисторический» стиль игры «Интера»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки в очередной раз обвинил «Интер» в том, что команда играет в несовременном стиле.

«Возможно, я плохо выразился или, может быть, меня неправильно поняли. «Интер» играет в хороший футбол на итальянском уровне, но на международном уровне они не выигрывают или выигрывают только один раз из ста», - сказал бывший специалист в интервью Gazzetta TV.

Сакки заявил, что команда не использует прессинг и играет очень медленно.

«Я давно знаю Индзаги, он замечательный парень, и я желаю ему всего наилучшего. Он прогрессирует, но без прессинга и доминирования в игре вы не сможете победить», - сказал Сакки.

В свою очередь, он похвалил Паоло Мальдини и его коллег за то, как они работают с «Миланом».

Оба клуба ведут борьбу за чемпионство в Италии. «Милан» опережает «Интер» на два очка за три тура до финиша.