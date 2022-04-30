Жиру: «Милан» сейчас испытывает большое давление

Опытный французский форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал журналистам о том, что думает по поводу борьбы за чемпионство в этом сезоне.

Жиру заявил, что сейчас футболисты миланской команды испытывают огромное давление, но все сосредоточены на том, чтобы выиграть скудетто. Француз отметил, что он будет не против, если победный гол, который принесет команде чемпионство, забьёт не он, а кто-нибудь другой, ведь главное, чтобы «Милан» сумел наконец-то завоевать титул.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата и на два очка опережает «Интер».