Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Милан» сейчас испытывает большое давление

30 Апреля 2022 • 10:47 Комментировать

Опытный французский форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал журналистам о том, что думает по поводу борьбы за чемпионство в этом сезоне.

Жиру заявил, что сейчас футболисты миланской команды испытывают огромное давление, но все сосредоточены на том, чтобы выиграть скудетто. Француз отметил, что он будет не против, если победный гол, который принесет команде чемпионство, забьёт не он, а кто-нибудь другой, ведь главное, чтобы «Милан» сумел наконец-то завоевать титул.

Напомним, что на данный момент «Милан» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата и на два очка опережает «Интер».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Оливье Жиру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
30.04  16:00 Наполи ... Сассуоло 1.43 5.00 7.20
30.04  16:00 Кальяри ... Верона 3.25 3.30 2.33
30.04  19:00 Сампдория ... Дженоа 2.37 3.30 3.15
30.04  21:45 Специя ... Лацио 4.90 3.95 1.71
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
10:47 · Италия. Серия А
Жиру: «Милан» сейчас испытывает большое давление
10:41 · Англия. Премьер-лига
Дибала может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
10:29 · Италия. Серия А
Карвалью: «Не думаю, что Моуринью счастлив в «Роме»
10:12 · Италия. Серия А
Мхитарян из-за травмы пропустит ближайшие матчи «Ромы»
09:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» интересуется Френки де Йонгом
09:48 · Англия. Премьер-лига
Сарри нашёл замену Милинковичу-Савичу в «Челси»
00:40 · Италия. Серия А
Де Шильо придётся согласиться на снижение зарплаты
00:32 · Италия. Серия А
«Милан» решил подождать с приобретением вундеркинда из «Монако»
29 Апреля
23:41 · Голландия. Эредивизие
Вингер «Аякса» попал в сферу интересов «Ювентуса» 1
23:12 · Италия. Серия А
«Фламенго» готов предложить контракт Артуро Видалю
23:06 · Италия. Серия А
Кьеллини будет выбирать между «Ювентусом» и МЛС по окончании сезона
22:36 · Италия. Серия А
Рабио: «Если бы выиграли у «Интера», то всё было бы иначе»
21:27 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я лучший из тех, кто когда-либо играл в МЛС»
21:05 · Италия. Серия А
Де Лаурентис может продать «Бари»
20:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» планирует вернуть Абрахама
Все новости
Рекомендуем