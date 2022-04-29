Ибрагимович: «Я лучший из тех, кто когда-либо играл в МЛС»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что считает себя лучшим футболистом в истории МЛС.

«Я очень благодарен МЛС, потому что они дали мне шанс почувствовать себя живым», - сказал он в интервью ESPN.

Форвард забил 53 гола в 58 матчах за «Гэлакси» за два сезона с 2018 по 2019 год, после чего вернулся в «Милан» в Серию А.

«Проблема была в том, что я был слишком хорош для этой лиги. И я лучший из всех когда-либо игравших в МЛС, и это не мое эго или попытка показать себя сейчас. Это правда», - заявил нападающий.

Тем не менее, 40-летний игрок не исключил возвращения в американскую лигу после завершения карьеры в Европе.