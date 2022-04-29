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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис может продать «Бари»

29 Апреля 2022 • 21:05 Комментировать

Президент «Наполи», а также владелец «Бари», Аурелио де Лаурентис заявил журналистам, что продаст один из клубов в ближайшем будущем.

«К «Бари» есть интересные предложения, которые мы сейчас рассматриваем», - сказал де Лаурентис.

В 2024 году вступят новые правила, которые запретят владельцам одновременно управлять более чем одним клубом. Де Лаурентис купил «Бари» в 2018 году и перезапустил клуб после банкротства.

Этот сезон команда провела в Серии С, заняв там первое место и обеспечив себе повышение на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Бари Аурелио Де Лаурентис
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