Де Лаурентис может продать «Бари»

Президент «Наполи», а также владелец «Бари», Аурелио де Лаурентис заявил журналистам, что продаст один из клубов в ближайшем будущем.

«К «Бари» есть интересные предложения, которые мы сейчас рассматриваем», - сказал де Лаурентис.

В 2024 году вступят новые правила, которые запретят владельцам одновременно управлять более чем одним клубом. Де Лаурентис купил «Бари» в 2018 году и перезапустил клуб после банкротства.

Этот сезон команда провела в Серии С, заняв там первое место и обеспечив себе повышение на следующий сезон.