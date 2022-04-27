Президент «Наполи» принес извинения болельщикам

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис принес извинения болельщикам «Наполи» после поражения от «Эмполи» со счетом 3:2.

«Я извиняюсь перед всеми болельщиками за ужасное поражение от «Эмполи», — сказал Де Лаурентис в интервью Radio Kiss Kiss.

Также он прокомментировал ситуацию с продлением контракта Дриса Мертенса.

«Я сказал ему, что у него есть вариант еще на год, и мы должны сесть и поговорить. Он решит, когда. Думаю в конце сезона. Если он хочет остаться, мы готовы. Он влюблен в образ жизни в Неаполе. Он оставил след своими голами, и не должно быть проблем с продлением контракта», - отметил президент «Наполи».

Кроме того, он назвал приобретение Хвичи Кварацхелии большим успехом для клуба.