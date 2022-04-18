«Барселона» хочет подписать форварда «Милана»

Молодой португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау может летом перебраться в каталонскую команду.

По информации Marca, «сине-гранатовые» хотят этим летом усилить атакующую линию. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет, чтобы «Барселона» подписала контракт с 22-летним португальским футболистом «Милана», в которого функционер видит большой потенциал. За Леау каталонцам придётся выложить не меньше 50 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Рафаэл Леау провёл в итальянской лиге 29 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами.