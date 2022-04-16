«Ювентус» и «Наполи» оправданы по делу о завышении стоимости игроков

«Ювентус» и «Наполи» были оправданы относительно вопроса завышения цен на игроков.

Суд Федерации футбола Италии выдал окончательное решение: оправдать президентов «Ювентуса» Андреа Аньелли и «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса, а также других представителей менеджмента этих клубов. Всего в деле были замешаны 11 компаний и 59 менеджеров. Дело было сложным и долгим, но клубам удалось избежать всяческих санкций со стороны Серии А.

Следует отметить, что «Юве» и «Наполи» обвинили в завышении стоимости футболистов. Делом занималась прокуратура Федерации футбола Италии.

Многие были уверены в том, что оба клуба пытаются фиктивным путем повысить прирост капитала.

Аньелли и Де Лаурентиса могли отстранить на год от управления клубами.