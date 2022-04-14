Буффон о решении «Ювентуса» не продлевать контракт с Дибалой

Бывший вратарь «Ювентуса» прокомментировал решение клуба не предлагать новый контракт Пауло Дибале.

«Я не ожидал этого, но клуб был честен. Они не продлили его контракт потому что считают, игрок не подходит для проекта, а не потому, что Дибала плохой игрок. Пауло ещё будет совершать большие вещи, но это не означает, что клуб ошибся», - приводит слова Джанлуиджи сайт Альфредо Педуллы. Контракт 28-летнего нападающего истекает летом, «Ювентус» принял решение не предлагать новое соглашение игроку.

В этом сезоне Паоло Дибала принял участие в 31 матче, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач во всех турнирах.