Буффон о решении «Ювентуса» не продлевать контракт с Дибалой

«Я не ожидал этого, но клуб был честен. Они не продлили его контракт потому что считают, игрок не подходит для проекта, а не потому, что Дибала плохой игрок. Пауло ещё будет совершать большие вещи, но это не означает, что клуб ошибся», - приводит слова Джанлуиджи сайт Альфредо Педуллы. Контракт 28-летнего нападающего истекает летом, «Ювентус» принял решение не предлагать новое соглашение игроку.
В этом сезоне Паоло Дибала принял участие в 31 матче, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач во всех турнирах.