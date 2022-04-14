«Лацио» может усилиться игроком «Ювентуса»

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть Турин, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, у «старой сеньоры» и Бернардески нет соглашения о продлении контракта, так что летом он может покинуть клуб в статусе свободного агента. Итальянец был предложен «Лацио», однако пока переговорам мешает высокая зарплата игрока.

Бернардески перешёл в «Ювентус» в 2017 году из «Фиорентины» за €40 млн.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал шесть голевых передач. Его цена на Transfermarkt составляет €15 млн.