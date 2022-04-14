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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» может усилиться игроком «Ювентуса»

14 Апреля 2022 • 09:14 Комментировать

Вингер «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть Турин, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, у «старой сеньоры» и Бернардески нет соглашения о продлении контракта, так что летом он может покинуть клуб в статусе свободного агента. Итальянец был предложен «Лацио», однако пока переговорам мешает высокая зарплата игрока.

Бернардески перешёл в «Ювентус» в 2017 году из «Фиорентины» за €40 млн.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал шесть голевых передач. Его цена на Transfermarkt составляет €15 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Федерико Бернардески
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