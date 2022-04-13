Кьяер назвал Верратти и Кьеллини «лучшими футболистами в мире»

Защитник сборной Дании Симон Кьяер был введен в Зал славы итальянского футбола после жизненно важной помощи, которую он оказал своему товарищу по сборной Кристиану Эриксену во время остановки сердца на чемпионате Европы прошлым летом.

Выступая перед журналистами, Кьяер поделился своим мнением об игроках сборной Италии.

«Если я думаю об итальянских игроках международного уровня, я не могу не упомянуть Доннарумму, фантастического вратаря, с которым я был счастлив поделиться частью своего опыта в «Милане», - сказал он.

Также Кьяер назвал имена еще двух футболистов, которых он считает одними из лучших в мире.

«Верратти для меня входит в тройку лучших в мире в своей роли. Кроме того, меня всегда впечатлял Кьеллини, один из лучших защитников в мире», - сказал Кьяер.