Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кьяер назвал Верратти и Кьеллини «лучшими футболистами в мире»

13 Апреля 2022 • 12:10 Комментировать

Защитник сборной Дании Симон Кьяер был введен в Зал славы итальянского футбола после жизненно важной помощи, которую он оказал своему товарищу по сборной Кристиану Эриксену во время остановки сердца на чемпионате Европы прошлым летом.

Выступая перед журналистами, Кьяер поделился своим мнением об игроках сборной Италии.

«Если я думаю об итальянских игроках международного уровня, я не могу не упомянуть Доннарумму, фантастического вратаря, с которым я был счастлив поделиться частью своего опыта в «Милане», - сказал он.

Также Кьяер назвал имена еще двух футболистов, которых он считает одними из лучших в мире.

«Верратти для меня входит в тройку лучших в мире в своей роли. Кроме того, меня всегда впечатлял Кьеллини, один из лучших защитников в мире», - сказал Кьяер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус ПСЖ Джорджо Кьеллини Симон Кьяер Марко Верратти Джанлуиджи Доннарумма
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
13:40 · Россия. Премьер-лига
ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+»
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает за Морату 30 миллионов евро
12:59 · Италия. Серия А
Спаллетти поужинал с сыном Диего Марадоны
12:34 · Италия. Серия А
Сенси надеется закрепиться в составе «Интера»
12:31 · Италия. Серия А
«Интер» хочет летом подписать полузащитника «ПСЖ»
12:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» оштрафовали из-за фанатов, которые назвали Инфантино «клоуном»
12:16 · Италия. Серия А
Роберто Карлос удивлён тишиной вокруг трансфера Дибалы
12:10 · Италия. Серия А
Кьяер назвал Верратти и Кьеллини «лучшими футболистами в мире»
12:03 · Италия. Серия А
В «Будё-Глимт» считают абсурдным решение дисквалифицировать Кнутсена
11:56 · Италия. Серия А
«Интер», «Милан» и «Наполи» присматриваются к полузащитнику «Вероны»
11:50 · Италия. Серия А
«Интер» выкупил Госенса у «Аталанты»
11:44 · Италия. Серия А
Дель Пьеро – Модричу: «Это всё сделал ты, мой друг, теперь просто наслаждайся!»
11:38 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Рубина» Попов: В «Наполи» Хвиче будет очень тяжело
11:31 · Италия. Серия А
Представитель «Интера» прибыл в Мадрид для обсуждения возможных трансферов
11:25 · Италия. Серия А
Тони: «Ибрагимович должен быть на вершине или закончить карьеру»
Все новости
Рекомендуем