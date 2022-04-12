«Ювентус» готов продлить контракт с Перином

Боссы туринского «Ювентуса» готовы предложить итальянскому голкиперу Маттиа Перину новый контракт.

По информации известного инсайдера и журналиста Николо Скиры, представители туринской команды предлагают 29-летнему итальянскому вратарю новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2025 года. Сам Перин не против остаться в «Ювентусе», хотя голкипер не является первым номером «старой синьоры».

Напомним, что в этом сезоне Маттиа Перин провёл в итальянском чемпионате лишь три поединка, в одном из которых сумел отыграть на ноль.