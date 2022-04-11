«Атлетико» интересуется защитником «Удинезе»

Аргентинский защитник «Удинезе» Науэль Молина может в летнее трансферное окно перебраться в испанский чемпионат.

Как в своих социальных сетях сообщает инсайдер и журналист Николо Скира, в услугах 24-летнего аргентинского футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Стоит отметить, что клуб из Удине готов отпустить Молину в мадридскую команду, но за солидную сумму в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Науэль Молина провёл в итальянской лиге 28 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одним ассистом.