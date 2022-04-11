«Интер» может летом подписать полузащитника «Удинезе»

Руководители миланского «Интера» хотят летом попробовать подписать французского полузащитника «Удинезе» Жана-Виктора Макенго.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, миланская команда планирует летом подписать 23-летнего французского футболиста. Боссы «Интера» считают, что полузащитник идеально впишется в состав команды. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Макенго в четыре миллиона евро.

В этом сезоне Жан-Виктор Макенго провёл в итальянском чемпионате 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.