Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился с «Евро-Футбол.Ру» мнением о судьбе российских легионеров в зарубежных клубах.

- Вчера два российских футболиста покинули Чехию. Максим Матвеев из местного «Динамо» и Евгений Назаров из «Богемианс 1905». Им не выдали рабочую визу. Как думаете, возможен ли такой же сценарий для наших игроков из других чемпионатов?

- Думаю, да. Не все руководители разных рангов справляются с тем давлением, которое на них оказывается. Я вот думаю, как будет с НХЛ, где армия наших игроков громадная. В Северной Америке больше ста наших ребят. В футболе все-таки это единичные случаи.

- В Европе наших футболистов тоже очень много. Более 50 человек.

- Да. Когда я изучал этот в опрос, там было больше ста наших ребят. Но если брать сильные клубы, то наших там немного. Поэтому я думаю, вполне возможен исход наших футболистов из европейских чемпионатов.

- В Европе ситуация в разных странах разная. Кто-то более лоялен к нам, кто-то менее.

- Конечно. Принципы лояльности никто не отменял. Вы же не представляете, что в Сербии что-то такое случится. В Венгрии тоже. Венгры тоже не совсем против нас настроены. Я просто не понимаю некоторых руководителей клубов, как можно поддаться всему этому. Но что делать?

- У нас достаточно легионеров играет в Европе, не стоит ли им по своей воле возвращаться в Россию, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда они вынуждены будут уезжать?

- В любой стране есть в контракте пункт про форс-мажорные обстоятельства, которые дают право игроку самому разрывать отношения. Но есть финансовые интересы. Не уверен, что ребята будут сами уезжать, если им комфортно в команде и стране. Но есть ситуации, когда жить становится не комфортно. И не только спортсменам, но и другим работникам. Тогда это другое дело.

- То есть у вас есть опасения за наших ребят?

- Конечно.

- Может быть такое, что от наших самых известных легионеров европейские клубы захотят избавляться? Таких, как Миранчук, Головин, Черышев, Лунев, Митрюшкин, Лодыгин, Шапи, и других.

- Миранчук вчера вышел играть. Хочется, чтобы они продолжали там выступать. Но как будет дальше, мне непонятно. Думаю, возможен вариант, что от этих ребят захотят избавиться.

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- Смогут ли все те, кто вернется, найти в России работу?

- Сложный вопрос. Возможно, кому-то придется идти на понижение. Устраиваться в ФНЛ, например.

- Отъезд легионеров из России, который может случиться летом, получается, не так уж плох, ведь они начнут освобождать места для россиян, в том числе вернувшихся.

- Да. Сейчас возникает хороший шанс для молодых ребят и тех, кто не проходил в состав, проявить себя. Клубы будут комплектоваться за счет отечественных игроков. Спрос на наших ребят внутри страны повысится.

- Как считаете, теперь наши футболисты будут еще менее востребованы в Европе, когда ситуация утихомирится?

- Я понимаю, что Европа должна переболеть. Сейчас ситуация не в нашу пользу. Но со временем у людей появится понимание, что России никогда никому не была врагом. Здесь нужно только время. Быстро это не пройдет. С другой стороны, спорт всегда объединял людей. А сейчас получается, что искусственно разбивают понятие, что спорт вне политики.

Елена Григорьевская